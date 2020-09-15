Avusturya ve Ukrayna, Rus muhalif "Navalnıy'ın zehirlenmesine" tepki gösterdi Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, zehirlendiği öne sürülen Rus muhalif Aleksey Navalnıy'e yönelik saldırıya tepki göstererek bu konunun aydınlatılmasını istedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, zehirlendiği öne sürülen Rus muhalif Aleksey Navalnıy'e yönelik saldırıya tepki göstererek bu konunun aydınlatılmasını istedi.

Avusturya'da resmi temaslarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile yaptığı görüşmenin ardından Başbakan Kurz ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Başbakan Kurz, iki ülke arasındaki ilişkilerin çok iyi düzeyde olduğunu belirterek özellikle Doğu Ukrayna'da Rusya ile yaşanan gerginliğin giderilmesine ilişkin ülkesinin ortaya koyduğu çabayı anlattı.

Avusturya'dan Rus muhalife yönelik saldırıya kınama

Kurz, Rus muhalif Navalnıy'ın durumuna ilişkin bir soruya verdiği yanıtta, "Navalnıy'e yönelik saldırıyı kınıyorum. Durumunun iyiye gidiyor olması memnun edici ancak bu konu araştırılmalı ve suçlular adalet karşısında hesap vermeli." dedi.

Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'ne ilişkin ülkesinin Ukrayna'ya göre farklı bir yaklaşıma sahip olduğunu kaydeden Kurz, projenin ekonomi ve Avrupa'ya enerji taşıyan kaynakların çeşitliliği açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de Doğu Ukrayna'da yaşanan gerginlikten ötürü Avusturya'nın, ülkesinin toprak bütünlüğünden yana bir tutum ortaya koymasından ve Kırım'ın ilhakına karşı duruşundan ötürü Başbakan Kurz'a teşekkür etti.

Zelenskiy, Navalnıy konusunda Kurz'la aynı görüşte olduğunu belirterek, "Navalnıy'a yönelik saldırıyı kınıyoruz. Bu durumun bir an önce aydınlatılmasını ve konuya ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesini temenni ediyoruz." şeklinde konuştu.

Kuzey Akım 2 boru hattının Avrupa'nın enerji güvenliği açısından değerlendirilmesi gerektiğini belirten Zelenskiy, Avrupa'nın konuya bu perspektiften bakmasının daha yerinde olacağı görüşünü paylaştı.

Navalnıy'ın zehirlenmesi iddiası

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşmasının ardından uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı.

Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.

44 yaşındaki Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, 2 Eylül'de, Navalnıy'ın sinir hastalıklarıyla mücadelede kullanılan Noviçok grubuna ait bir kimyasal ile kesin olarak zehirlendiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.

Charite Hastanesi, 7 Eylül'de, Navalnıy'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini ve komadan çıktığını bildirmişti.

Seibert, dün yaptığı yazılı açıklamada da Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlendiğinin, İsveç ve Fransa'daki 2 ayrı bağımsız laboratuvar tarafından daha doğrulandığını kaydetmişti.

Kaynak: AA