Avusturya ve İngiltere'de yaşayan iki Türk Covid-19 nedeniyle hayatını yitirdi Avusturya’da böbrek ve şeker hastalığı bulunan 28 yaşındaki Yonca Akyol ile. İngiltere'de yaşayan 55 yaşındaki Hayri Ergönül de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Avusturya'da böbrek ve şeker hastalığı bulunan 28 yaşında genç bir Türk kadın Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı bulunan Yonca Akyol isimli kadının ölümüne ilişkin Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun yaptığı açıklamada, baba Mustafa Akyol ile görüşerek taziyelerini ilettiğini aktardı ve aileye her türlü desteğin verildiğini kaydetti. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com