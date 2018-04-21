Avusturya ve Hollanda'nın Kararına Hükümetten Tepki

Avusturya ve Hollanda'nın propaganda faaliyetlerine getirdikleri kısıtlamalar sonrası açıklama yapan AB Bakanı Çelik, "Avusturya Başbakanı ve Hollanda Başbakanı açıktır ki bu kararları alırken demokratik değerlere yaslanmıyorlar" şeklinde konuştu.