Avusturya ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalandı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Avusturya arasında Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalandı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Avusturya arasında Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalandı.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Avusturya'ya gelen BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed El Nahyan, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile görüştü.

İkili görüşme öncesinde Kurz, BAE'nin hem bölgesel hem de uluslararası alanda terör, aşırıcılık ve iklim değişikliği ile mücadele gibi konularda önemli bir müttefik ülke olduğunu söyledi.

Veliaht Prens El Nahyan da iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine işaret ederek misafirperverliğinden dolayı Kurz'a teşekkür etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından düzenlenen imza töreninde, BAE Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Sultan el-Cabir ve Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Stratejik Ortaklık Anlaşması'nı imzaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan