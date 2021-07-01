Avusturya, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeyi kırmızı listeden çıkardı

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülkenin risk seviyesini çok yüksek olarak tanımlanan kırmızı listeden çıkartıldığını, buna göre iki doz aşı yaptıran ve üzerinden 14 gün geçen...

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülkenin risk seviyesini çok yüksek olarak tanımlanan kırmızı listeden çıkartıldığını, buna göre iki doz aşı yaptıran ve üzerinden 14 gün geçen kişilere karantina uygulanmayacağını bildirdi.

Bakan Schallenberg, düzenlenen basın toplantısında bugünden itibaren uygulanmaya başlanacak yeni seyahat düzenlemesini kamuoyuyla paylaştı.

Schallenberg, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin yanı sıra bazı 3'üncü ülkelerin yeşil listeye alındığını, risk seviyesi düşük bu ülkelerden gelenlerin aşı olmaları, hastalığı geçirmeleri veya negatif test sonucunu ibraz etmeleri durumda Avusturya'ya karantina olmaksızın girebileceklerini söyledi.

Virüs varyantlarının tespit edildiği çok riskli ülkeler sınıfında yer alan Brezilya, Güney Afrika, Hindistan ve İngiltere dışındaki 3. ülkelerin kırmızı listeden çıkartıldığını kaydeden Schallenberg, iki doz aşı olan ve üzerinden 14 gün geçen kişilerin karantinadan muaf tutulacağını söyledi.

Schallenberg, ayrıca hastalığı geçirmiş ve ilk doz aşıyı yaptırdıktan sonra üzerinden 14 gün geçen kişilerin de karantina olmaksızın Avusturya'ya seyahat edebileceğini açıkladı.

Negatif PCR ya da antijen test sonucuna sahip kişiler için karantina koşulunun sürdüğünü belirten Schallenberg, karantinanın 5. gününde yaptırılacak testin sonucuna göre karantinadan çıkılabileceğini kaydetti.

15 ay sonra gece eğlencesine izin

Öte yandan bugünden geçerli olarak ülke içinde de yeni gevşeme adımları atıldı. Buna göre yaklaşık 15 aydır kapalı olan disko ve bar gibi eğlence sektörünün geç saatlerde hizmet veren işletmeleri yeniden kapılarını müşterilerine açacak.

Ayrıca ocaktan itibaren kapalı alanlarda zorunlu tutulan FFP2 maskelerinin kullanımına son verilirken, bunun yerine normal maske kullanılacak.

Yaklaşık 5 milyon kişinin ilk doz Kovid-19 aşısını yaptırdığı ülkede son 24 saatte 62 yeni vaka tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan