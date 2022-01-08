Avustralya Tenis Federasyonu, Djokovic'e aşıdan muaf olduğunu belirtmiş

Avustralya Federal Mahkemesi, tenis yıldızı Novak Djokovic'in avukatları tarafından mahkemeye sunulan savunmasını yayınladı. Savunmaya göre, Djokovic 16 Aralık'ta Covid-19 geçirdi ve Avustralya Tenis Federasyonu olarak görev yapan "Tennis Australia" tarafından gönderilen mektupla Covid'e karşı tıbbi muafiyeti olduğu belirtildi.

Dünyanın en üst sıradaki tenisçisi, ülkeye giriş yaparken Covid-19 kurallarını sağlamadığı için hali hazırda bir göçmen gözaltı merkezi olarak belirtilen otelde gözetim altında tutuluyor. Avustralyalı yetkililer Djokovic'in gözaltında olmadığını, istediği zaman ülkesine geri dönebileceğini ve kendi güvenliği için polisin koruma sağladığını belirtti. Diğer yandan pazartesi günü Djokovic'in avukatları tarafından Avustralya Federal Mahkemesi'ne başvuru yaparak ünlü tenisçinin serbest bırakılmasını sağlamaya çalışıyor.

Savunmada ayrıca; Djokovic'in 1 Ocak'ta Avustralya İçişleri Bakanlığı'ndan "seyahat belgesi" aldığı ve bu seyahat belgesinde Djokovic'in karantinasız giriş için gereksinimleri karşıladığı belirtildi. Djokovic'in avukatları bu belgeleri de mahkemeye sunmuş ve mahkeme bu ek belgeleri de savunmayla birlikte yayınladı.