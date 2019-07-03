Avusturya tartışmalı tarım ilacı glisofatı yasaklayan ilk AB ülkesi oldu

Avusturya, yabani ot ilaçlarında kullanılan glisofatı tümüyle yasaklayan ilk Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke oldu.

AB, söz konusu maddeyi içeren tartışmalı herbisitlerin lisansını, Dünya Sağlık Örgütü'nün 'olası kansorejen' listesinde yer almasına rağmen, 2017'de 5 yıl daha uzatmıştı. Yasağa karşı çıkanlar, muhalefetteki Sosyal Demokratlar tarafından oylamaya sunulan ve meclisin onayını alan yasağın AB yasalarıyla çelişeceğini savunuyor. Euronews.com'da Görüntüle