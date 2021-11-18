Avusturya siyasi istişareleri Ankara'da gerçekleştirilecek

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı ile Avusturya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Peter Launsky-Tieffenthal eş başkanlığında, Türkiye- Avusturya arasındaki siyasi istişarelerin yarın gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ülkemiz ile Avusturya arasındaki ikili siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı ile Avusturya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Peter Launsky-Tieffenthal eş başkanlığında 19 Kasım 2021 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecektir. İstişarelerde ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınması, ayrıca AB üyelik sürecimiz hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Haber : ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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