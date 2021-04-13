Avusturya Sağlık Bakanı, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etti
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Avusturya Sağlık Bakanı, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etti

Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan - Haberler | Güncel
Avusturya Sağlık Bakanı, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etti

Avusturya Sağlık Bakanı Rudolf Anschober, yaklaşık 15 aydır sürdürdüğü bakanlık görevinden yoğun çalışma temposunun yol açtığı çeşitli sağlık sorunları nedeniyle istifa etti.

Avusturya Sağlık Bakanı Rudolf Anschober, yaklaşık 15 aydır sürdürdüğü bakanlık görevinden yoğun çalışma temposunun yol açtığı çeşitli sağlık sorunları nedeniyle istifa etti.

Sağlık Bakanı Anschober, düzenlediği basın toplantısında, son bir ayda iki kere baygınlık geçirdiğini, kan dolaşımı, tansiyon ve kan şekeri düzensizliği gibi ciddi rahatsızlıklar yaşadığını anlattı.

15 aylık görev sürecinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında çok yoğun çalıştığını belirten Anschober, salgının herkesin yaşamını değiştirdiğini ifade etti.

Anschober, çalışma temposunun yoğunluğu nedeniyle gücünün tükendiğini kaydederek yüzyılın en büyük sağlık sorunuyla mücadele yürütülen bir dönemde sağlık bakanının her yönüyle güçlü ve sıhhatli olması gerektiğini söyledi.

Herkesin hasta olabileceğini ve hastalıktan utanılmaması gerektiğini kaydeden Anschober, son bir ayda iki kere baygınlık geçirmesinin ardından daha büyük sorunlar yaşamamak için istifa kararı aldığını belirterek "Daha açık formüle etmek gerekirse kendimi tahrip etmek istemiyorum." dedi.

Üçüncü dalganın etkili olduğu ülkede özellikle aralarında Viyana'nın da bulunduğu doğu eyaletlerinde 1 Nisan'da başlayan karantinanın, 18 Nisan'da sona ermesi öngörülüyordu ancak yeni vaka sayıları ve yoğun bakım hastalarındaki artış nedeniyle 2 Mayıs'a kadar uzatılmıştı.

Avusturya'da son 24 saatte 2 bin 313 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 581 bin 263'e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 42 artışla 9 bin 748 ulaştı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan

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