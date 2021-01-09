Avusturya, öğrencilerin kendi kendilerine yapabileceği "hızlı Kovid-19 testini" hayata geçirecek
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Avusturya, öğrencilerin kendi kendilerine yapabileceği "hızlı Kovid-19 testini" hayata geçirecek

09.01.2021 16:57 | Son Güncelleme: 09.01.2021 17:00
Avusturya, öğrencilerin kendi kendilerine yapabileceği

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin sürdüğü Avusturya'da salgına rağmen yüz yüze eğitimin sürdürülebilmesi için öğrencilerin kendi kendilerine yapabileceği "hızlı test" uygulamasına geçilmesi planlanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin sürdüğü Avusturya'da salgına rağmen yüz yüze eğitimin sürdürülebilmesi için öğrencilerin kendi kendilerine yapabileceği "hızlı test" uygulamasına geçilmesi planlanıyor.

Eğitim Bakanı Heinz Fassmann, basına yaptığı açıklamada, salgınla mücadele kapsamında "güvenli ağ" adı verilen ve okullarda virüsün yayılmasını engellemek için her hafta düzenli olarak öğrencilere test yapılmasını öngören bir uygulamanın hayata geçirileceğini bildirdi.

Fassmann, salgın nedeniyle Noel tatilinin 18 Ocak'a uzatıldığı Avusturya'da okulların tam olarak ne zaman başlayacağının henüz belirlenmediğini ancak yüz yüze eğitimin başlamasıyla ilköğretimde öğrencilere hızlı Kovid-19 testi uygulanacağını ifade etti.

14 yaş üstü öğrenciler kendi kendilerine test yapacak

Test yaptırmanın zorunlu olmadığını vurgulayan Fassmann, her hafta başı 14 yaş üstü öğrencilerin kendi kendilerine hızlı test uygulayabileceğini, testlerin birkaç dakika gibi çok kısa sürede sonuçlandığını kaydetti.

Fassmann, 14 yaş altı öğrencilerin ise test yaptırıp yaptırmamasına ailelerinin karar vereceğini, bu yaş gurubuna hızlı testleri ebeveynlerinin uygulayacağını dile getirdi.

Testlerin can acıtmadan ve basit bir yöntemle yapıldığına işaret eden Fassmann, hızlı test sonucunun pozitif çıkması durumunda, daha kesin sonuç veren PCR testinin yapılacağı ve bunun sonucuna göre hareket edileceğini söyledi.

Avusturya'da son 24 saatte 2 bin 278 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 379 bin 71'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 46 artışla 6 bin 687'ye yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan

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