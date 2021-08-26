Avusturya'nın yatırım fırsatları KTO üyeleri ile paylaşıldı
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Avusturya'nın yatırım fırsatları KTO üyeleri ile paylaşıldı

Avusturya'nın yatırım fırsatları KTO üyeleri ile paylaşıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Körfez Ticaret Odası Ağustos Ayı meclis toplantısına katılan Avusturya Ticaret Müsteşarı Georg Karabaczek, katılımcılara Avusturya yatırım fırsatları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Körfez Ticaret Odası Ağustos Ayı meclis toplantısına katılan Avusturya Ticaret Müsteşarı Georg Karabaczek, katılımcılara Avusturya yatırım fırsatları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Körfez Ticaret Odası Ağustos Ayı meclis toplantısı meclis başkanı Güngör Ayhan Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Avusturya Ticaret Müsteşarı Georg Karabaczek katılarak bilgilendirmelerde bulundu. Toplantıda Ağustos Ayı faaliyet raporunu anlatan KTO Başkanı Recep Öztürk ekonomik değerlendirmelerde bulundu.

Öztürk konuşmasında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yaptığı ziyarete değinirken birlik başkanımız Sayın Rifat Hisarcılığlu'nun ziyareti bizleri onurlandırmıştır. Üyelerimizin sektörel problemlerini birebir kendisine aktarma fırsatı bulduk. Yine Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Lütfü Elvan'ın Kocaeli programında gerçekleştirdiği iş dünyası buluşmasında da KTO olarak pek çok sorunu bizzat dile getirdik. Başta üyelerimiz olmak üzere bilinmesini isteriz ki bizim işimiz ticaret ve ekonomi fırsat bulduğumuz her alanda üyelerimizin sorunlarını ve çözüm önerilerini söylemek bizim en asli görevlerimizden" dedi.

Körfez Ticaret Odası Ağustos Ayı meclis toplantına katılan Avusturya Ticaret Müsteşarı Georg Karabaczek Avusturya'nın nüfus yapısı, Türkiye Avusturya ticareti hangi alanlarda geliştirilebilir, Avusturya yatırım fırsatları, Avusturya şirketleri nasıl destekliyor, banka transferleri ve vergi oranları gibi konularda meclis üyelerine bilgilendirmelerde bulundu.

Körfez Ticaret Odası meclis toplantılarında her ay düzenli olarak gerçekleştirilen komite sunumları ve üye tanıtımları bu ay da gerçekleştirildi. Komite sunumlarında Mehmet Gümüş ve Murat Çetinkaya komite sunumunu gerçekleştirirken NDA Analitik Çözümler firmasından Durmuş Öztürk ve One More İnternational Medikal Sağlık Bantları firmasından Hilal Karaca firmalarının hizmetleri ve alanları ile ilgili sunum gerçekleştirdiler. - KOCAELİ

Avusturya'nın yatırım fırsatları KTO üyeleri ile paylaşıldı
Avusturya'nın yatırım fırsatları KTO üyeleri ile paylaşıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Avusturya'nın yatırım fırsatları KTO üyeleri ile paylaşıldı - Haberler Ekonomi
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