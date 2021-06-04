Avusturya'nın Mayıs 2021 İşsizlik Rakamları Açıklandı

Avusturya'da Mayıs 2021 sonu itibariyle işsizlerin sayısı iş bulma kursunda eğitim alanlar da hesaba katıldığında, bir önceki yılın aynı dönemine göre %24, 1 azalarak 392. 360 oldu.