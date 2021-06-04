Avusturya'nın Mayıs 2021 İşsizlik Rakamları Açıklandı
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Avusturya'nın Mayıs 2021 İşsizlik Rakamları Açıklandı

Avusturya'nın Mayıs 2021 İşsizlik Rakamları Açıklandı
Habermetre - Haberler | Toplum

Avusturya'da Mayıs 2021 sonu itibariyle işsizlerin sayısı iş bulma kursunda eğitim alanlar da hesaba katıldığında, bir önceki yılın aynı dönemine göre %24, 1 azalarak 392. 360 oldu.

Avusturya'da Mayıs 2021 sonu itibariyle işsizlerin sayısı iş bulma kursunda eğitim alanlar da hesaba katıldığında, bir önceki yılın aynı dönemine göre %24, 1 azalarak 392. 360 oldu. Ulusal işsizlik hesaplama yöntemine göre işsizlerin oranı %3, 8 azalarak %7, 7 olarak kaydedildi.

Kaynak: AMS

Yayımlayan: Viyana Ticaret Müşavirliği

Kaynak: Habermetre

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