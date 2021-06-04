Avusturya'nın dini otoritesinden iktidarın Müslümanlara yönelik fişleme çalışmasına tepki
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Avusturya'nın dini otoritesinden iktidarın Müslümanlara yönelik fişleme çalışmasına tepki

Avusturya'nın dini otoritesinden iktidarın Müslümanlara yönelik fişleme çalışmasına tepki
Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan - Haberler | Güncel

Avusturya'nın en büyük dini topluluğu Katolik Cemaati Baş Kardinali Christoph Schönborn, Müslümanlara ait kurumların "fişlendiği" İslam Haritası adı verilen dijital haritaya tepki göstererek, "Bir dini cemaatin potansiyel şüpheli olarak görülmesine yol açacak bir algının oluşmasını...

Avusturya'nın en büyük dini topluluğu Katolik Cemaati Baş Kardinali Christoph Schönborn, Müslümanlara ait kurumların "fişlendiği" İslam Haritası adı verilen dijital haritaya tepki göstererek, "Bir dini cemaatin potansiyel şüpheli olarak görülmesine yol açacak bir algının oluşmasını tehlikeli buluyorum." ifadesini kullandı.

Kardinal Schönborn, yaptığı yazılı açıklamada, İslam Haritası uygulamasının kamuoyunda tartışmalara neden olduğunu kaydederek, "Neden sadece bir dinin cımbızlandığı, neden bütün dini cemaatlere ait kurumlara yönelik bir atlas yapılmasının düşünülmediği" sorularını yöneltti.

Avusturya'da din ve devlet işlerinin birbirinden ayrıştığına ancak her iki taraf arasında çok dengeli bir ilişki olduğuna işaret eden Schönborn, "Bir dini cemaatin potansiyel şüpheli olarak görülmesine yol açacak bir algının oluşmasını tehlikeli buluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Schönborn, gerek siyasi yapılar gerekse dini yapılar içinde olası radikal, terörist oluşumlara yönelik ceza kanunlarının yeterli olduğunu vurgulayarak, karmaşık konuların çözümünün diyalogdan geçtiğine işaret etti.

Büyükelçi Ceyhun'dan ibadet özgürlüğü vurgusu

Öte yandan Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun da basına yaptığı açıklamada, söz konusu dijital harita sonrasında Türklere ait camilere İslam karşıtı kışkırtıcı levhaların asıldığını belirtti.

Ceyhun, konuya ilişkin hassasiyetin Avusturyalı makamlara iletildiğini kaydederek, "Bu tür kışkırtıcı eylemlerin engellenmesi, ibadet özgürlüğünün muhafaza edilmesi ve camilerin saldırılara karşı korunması talep edilmiştir." şeklinde konuştu.

Ülkede tepkilere neden olan İslam Haritası dün itibariyle çevirim dışı olmuştu.

Fişleme yapılıyor iddiası

İktidardaki merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller Partisi, koalisyon hükümetinin öncülüğünde kurulan Siyasal İslam Dokümantasyon Merkezi, Müslümanlara ait 600'ün üzerinde cami ve eğitim merkezi gibi çeşitli kuruluşların hangi çatı derneğine bağlı olduğu, dünya görüşleri, yöneticileri ve adresleri gibi detaylı bilgilerin yer aldığı "İslam-Landkarte" adı verilen bir dijital haritayı kamuoyuyla paylaşmıştı.

Viyana Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ednan Aslan'ın öncülük ettiği ekibe hazırlatılan çalışmaya tepki gösteren çeşitli kesimler, dijital haritanın Müslümanları potansiyel suçlu gösterdiğini, bir tür fişlemeyi andırdığını ve yolsuzluk soruşturmalarından bunalan hükümetin bir kez daha çıkış yolu olarak Müslümanlar üzerinden toplumu manipüle etmeye çalıştığını belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan

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