Avusturya'nın başkenti Viyana'daki saldırıda iki kişi öldü
03.11.2020 01:15 | Son Güncelleme: 03.11.2020 01:18
Avusturya'nın başkenti Viyana'da meydana gelen çatışmada iki kişinin öldüğü duyuruldu.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da meydana gelen çatışmada iki kişinin öldüğü duyuruldu.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Harald Sörös, Avusturya Haber Ajansına (APA) yaptığı açıklamada, saldırıda iki kişinin öldüğünü söyledi.
Sörös, çatışma esnasında bir sivilin yanı sıra saldırganlardan birinin öldüğünü ifade etti.
Öte yandan Viyana Sağlık Kurumu Sözcüsü Christoph Mierau da 15 kişinin yaralandığını bunlardan 7'sinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan