Avusturya'nın başkenti Viyana'da silahlı çatışma
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Avusturya'nın başkenti Viyana'da silahlı çatışma

03.11.2020 01:03 | Son Güncelleme: 03.11.2020 01:07

Polis yetkililerince yapılan açıklamada, Viyana'nın en işlek bölgesi birinci Viyana'da çatışma yaşandığı, olayda yaralananların olduğu bildirildi.

Polis yetkililerince yapılan açıklamada, Viyana'nın en işlek bölgesi birinci Viyana'da çatışma yaşandığı, olayda yaralananların olduğu bildirildi.

Birinci Viyana'da geniş güvenlik önlemleri alındığını kaydeden polis, vatandaşlara buradan uzak durmaları çağrısında bulundu.

Öte yandan, Avusturya basınında yer alan haberlere göre, silahlı çatışma bir sinagogun da bulunduğu sokakta meydana geldi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da silahlı çatışma
Avusturya'nın başkenti Viyana'da silahlı çatışma
Avusturya'nın başkenti Viyana'da silahlı çatışma
Avusturya'nın başkenti Viyana'da silahlı çatışma

Kaynak: Anadolu Ajansı

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