Avusturya'nın başkenti Viyana'da Lübnan'a destek mitingi
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Avusturya'nın başkenti Viyana'da Lübnan'a destek mitingi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Lübnan'a destek mitingiADİL ELMAS/AVUSTURYA (DHA) - Avusturya'da Beyrut'ta yaşanan korkunç patlamanın ardından Lübnan'a destek mitingi düzenlendi.

09.08.2020 18:20 | Son Güncelleme: 09.08.2020 18:37

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Lübnan'a destek mitingi

ADİL ELMAS/AVUSTURYA (DHA) - Avusturya'da Beyrut'ta yaşanan korkunç patlamanın ardından Lübnan'a destek mitingi düzenlendi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 4 Ağustos'ta Beyrut Limanı'nda 137 kişinin hayatını kaybettiği, 5 binden fazla kişinin yaralandığı ve 100'den fazla kişinin de kayıp olduğu patlamanın ardından Lübnan'a başta Türkiye olmak üzere bir çok ülkeden destek yağıyor. Avusturya'da Beyrut'ta yaşanan korkunç patlamanın ardından Lübnan'a destek mitingi düzenlendi. Viyana'nın önemli merkezi olan Dom meydanında gerçekleşen destek mitingine Lübnanlılar katıldı. Mitingde, tüm dünyaya 'Bunu da başarırız yardım edin, hangi alanda olursa olsun yardım edin. İstersen Şii ol, istersen Sunni, Ortodoks, Hıristiyan, Katolik veya alevi biz biriz" slogan mesajları ve el broşürleri dağıtıldı.

VİYANA HÜKÜMETİNDEN 1 MİLYON EURO'LUK YARDIM

Avusturya Hükümeti Lübnan'daki patlamadan dolayı Bir Milyon Euro'luk yardımda bulunduğunu açıkladı. Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, sosyal medya hesabından patlamaya ilişkin taziye mesajı paylaştı. Van der Bellen, "Düşüncelerimiz Lübnan halkı, olayda yaralananlar ve hayatını kaybedenlerin aileleriyle" ifadesini kullandı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Lübnan'a destek mitingi

Kaynak: DHA

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