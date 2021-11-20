Avusturya'nın başkenti Viyana'da Kovid-19 önlemleri karşıtı protesto
AA / Aşkın Kıyağan - Haberler | Güncel
Avusturya'nın başkenti Viyana'da binlerce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri karşıtları, pazartesiden itibaren 20 gün süresince uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına tepki gösterdi.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da binlerce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri karşıtları, pazartesiden itibaren 20 gün süresince uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına tepki gösterdi.
Başkentin önemli meydanlarından Heldenplatz'da toplanan göstericiler, özellikle 1 Şubat 2022'den itibaren zorunlu hale getirileceği açıklanan aşı zorunluluğunu protesto etti.
Polisin geniş önlemler aldığı gösteride Avusturya bayraklarının yanı sıra, "aşı zorunluluğuna hayır", özgürlük" kısıtlamalar kaldırılsın" yazılı pankartlar açtı.
Gösteride Kovid-19 tedbirlerine uymayan göstericilere polis cezai işlem uygulandı.