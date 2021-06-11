Avusturya'nın 2021 Yılı Ocak - Mart Dönemi Dış Ticaret Rakamları Açıklandı
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Avusturya'nın 2021 Yılı Ocak - Mart Dönemi Dış Ticaret Rakamları Açıklandı

Avusturya'nın 2021 Yılı Ocak - Mart Dönemi Dış Ticaret Rakamları Açıklandı
Habermetre - Haberler | Toplum

Avusturya İstatistik Kurumu geçici dış ticaret verilerine göre, 2021 yılı Ocak - Mart döneminde Avusturya 38, 83 milyar Avro ihracat, 40, 39 milyar Avro ithalat gerçekleştirmiştir.

Avusturya İstatistik Kurumu geçici dış ticaret verilerine göre, 2021 yılı Ocak - Mart döneminde Avusturya 38, 83 milyar Avro ihracat, 40, 39 milyar Avro ithalat gerçekleştirmiştir. Bu itibarla, bir önceki yıla göre Avusturya'nın genel ihracatı %3, 8 oranında artarken, genel ithalatı da %6, 4 oranında artmıştır.

Söz konusu dönemde, 2021 yılı Ocak - Mart dönemi dış ticaret verilerine göre, Avusturya'nın Türkiye'den ithalatı 499, 55 milyon Avro, Türkiye'ye ihracatı ise 395, 54 milyon Avro olmuştur. Bu itibarla, bir önceki yıla göre Avusturya'nın Türkiye'den ithalatında %17, 8 artış kaydedilirken, Avusturya'nın Türkiye'ye ihracatında ise %19, 2 oranında artış gerçekleşmiştir. Aynı dönemde, Avusturya'nın Türkiye'den ithalatı toplam ithalatının %1, 2'sini, Türkiye'ye yaptığı ihracat ise toplam ihracatının %1, 0'ini oluşturmuştur.

Söz konusu dönemde Türkiye Avusturya karşısında yaklaşık 104 milyon Avro dış ticaret fazlası vermiştir.

Kaynak: Statistik Austria

Yayımlayan: Viyana Ticaret Müşavirliği

Kaynak: Habermetre

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