Avusturya, Navalny konusunda Rus elçiyi çağırdı
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Avusturya, Navalny konusunda Rus elçiyi çağırdı

Avusturya hükümetinin, Rus muhalif Aleksey Navalny'nin zehirlenme iddiaları konusunda Rus elçiyi çağırdığı belirtildi.

Avusturya, Navalny konusunda Rus elçiyi çağırdı
04.09.2020 19:00 | Son Güncelleme: 04.09.2020 19:05

Avusturya hükümetinin, Rus muhalif Aleksey Navalny'nin zehirlenme iddiaları konusunda Rus elçiyi çağırdığı belirtildi.

Avusturya hükümetinin, Rus muhalif Aleksey Navalny'nin zehirlenme iddiaları konusunda Rus elçiyi çağırdığı belirtildi. Daha önce Almanya, Navalny'nin zehirlendiğini duyurmuş, Almanya Başbakanı Angela Merkel ise "Rusya'nın cevaplaması gereken ciddi sorular var" demişti. Öte yandan Merkel, Rusya'ya uygulanma ihtimali olan yaptırımlar konusunda da Ruysa'nın Navalny olayına ilişkin tutumuna bağlı olduğunu vurgulamıştı.

"ŞÜPHE GÖTÜRMEYEN KANIT MEVCUT"

Ayrıca NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, düzenlediği basın toplantısında Navalny'nin zehirlendiği konusunda şüphe götürmeyen kanıtların mevcut olduğunun altını çizerek, "Aleksey Navalny'nin askeri amaçla kullanılan ve sinir sistemini etkileyen madde Noviçok ile zehirlenmesine ilişkin şüphe götürmeyen kanıt mevcut. Stoltenberg, sinir sistemini etkileyen madde kullanımının "korkunç" olduğunu, bütün müttefiklerin bu saldırıyı kınadığını belirtti. Herhangi bir kimyasal silah kullanımının, uluslararası norm ve kuralların kabul edilemez bir ihlali olmakla birlikte insan hayatına da saygısızlık olduğunu kaydeden Stoltenberg, "NATO müttefikleri, Rusya'nın artık yanıtlaması gereken ciddi soruları olduğu konusunda hemfikir." dedi.


Kaynak: DHA

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