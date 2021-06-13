Avusturya - Kuzey Makedonya maçı ne zaman saat kaçta? Avusturya - Kuzey Makedonya hangi kanalda? Avusturya - Kuzey Makedonya maçı şifresiz mi?
EURO 2020'de futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Avusturya - Kuzey Makedonya maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Avusturya - Kuzey Makedonya maçı hangi kanalda? Avusturya - Kuzey Makedonya maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Avusturya - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta?
EURO 2020'nde büyük önem taşıyan maçta Avusturya - Kuzey Makedonya maçı ile karşı karşıya gelecek. Peki, Avusturya - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta? Avusturya - Kuzey Makedonya maçı hangi kanalda, hakemi kim? Avusturya - Kuzey Makedonya maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.
AVUSTURYA - KUZEY MAKEDONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Avusturya - Kuzey Makedonya, EURO 2020 maçı 13 06 2021 günü oynanacak. Maçın başlama saati 19.00
AVUSTURYA - KUZEY MAKEDONYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Avusturya - Kuzey Makedonya maçı, TRTSpor kanalından canlı yayınlanacak.
AVUSTURYA - KUZEY MAKEDONYA MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?
Avusturya - Kuzey Makedonya maçını TRT1, TRTSpor veya TRT4K'dan izleyebilirsiniz.