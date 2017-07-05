Avusturya İtalya Sınırında Ek Tedbir Almayacak

Avusturya Başbakanı Christian Kern, İtalya sınırına yönelik herhangi bir geçici bir kontrolün yürürlüğe sokulmasının söz konusu olmadığını belirtti.



Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, göçmen krizinin Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin iş birliği içinde aşacağı bir sorun olduğu ifade edildi.



Son günlerde İtalya'ya ulaşan sığınmacı ve yasa dışı göçmen sayısındaki artışa işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Eğer durum daha ileri bir aşamaya ulaşırsa o zaman önlemlerin alınması gerekir. Bu nedenle Savunma Bakanlığı, polise yardım sağlayacak olası ekiplerin oluşturulmasına ilişkin plan ve çalışmalarına başlamıştır. Sınırın idaresine ilişkin önlemler polisin sorumluluk alanına girmekte ve gereken de yapılmaktadır. Halihazırda herhangi bir askeri birlik ya da araç görevlendirilmemiştir ancak bizim için en önemli husus 2015'te yaşananların tekrar etmemesidir."



Avusturya'nın sığınmacı krizinin aşılmasında her zaman AB ve en yakın komşusu İtalya ile iş birliği içinde hareket edeceği vurgulanan açıklamada, göçmen sayısındaki artışa rağmen ülkenin İtalya sınırında herhangi bir değişikliğin saptanmadığı, bu durumun da İtalyan polisinin özverili çalışması ve iki ülkenin iş birliği içinde hareket etmesiyle sağlandığı aktarıldı.



Açıklamada, Başbakan Kern'in, "Avusturya hükümeti, ileriye dönük sığınmacı ve göçmen krizinin aşılması konusunda atacağı adımlarda Avrupalı müttefikleri ve yakın komşusu İtalya ile birlikte hareket edecektir. Şu an Schengen anlaşması kapsamında Avusturya'nın Macaristan ve Slovenya sınırında olduğu gibi İtalya sınırına ilişkin geçici bir kontrolün yürürlüğe sokulması söz konusu değildir." şeklindeki ifadelerine yer verildi.





Avusturya Savunma Bakanı Hans Peter Doskozil, İtalya'ya ulaşan sığınmacı ve göçmen sayısındaki artış nedeniyle ülkenin İtalya sınırının olası sığınmacı akınından korunması için ek önlemler alınması noktasında hazırlıklara başlandığını duyurmuştu. Bunun üzerine İtalyan hükümeti Avusturya'nın Roma Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.