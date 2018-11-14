Avusturya İran'la İlgili "Özel Ticari Mekanizmaya" Evsahipliği Yapmak İstemiyor

Avusturya, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları bertaraf etmek amacıyla AB'nin hayata geçirmek istediği "özel ticari mekanizmaya" ev sahipliği yapmaya hazır olmadığını açıkladı.

Dışişleri bakanlığı Sözcüsü Peter Guschelbauer, Avusturya Haber Ajansı APA'ya yaptığı açıklamada, ülkesinin, söz konusu özel ticari mekanizmaya ev sahipliği yapıp yapmayacağının kendilerine sorulduğunu söyledi.

Guschelbauer, mekanizmaya ilişkin geniş bir değerlendirmenin yapıldığını ancak söz konusu oluşuma yönelik çok fazla belirsizliğin olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

"Bu belirsizlikler nedeniyle özel ticari mekanizmaya ev sahipliği yapmaya hazır olmadığımıza karar verdik." şeklinde konuşan Guschelbauer, Avusturya'nın prensip olarak mekanizmayı desteklediğini sözlerine ekledi.

Bir finans kurumuna benzer yapıda kurulması planlanan mekanizmanın fiziken Avusturya'da yer alabileceği düşünülüyordu.

Özel ticari mekanizma nedir?

Net detaylar bulunmasa da özel ticari mekanizma, ABD yaptırımlarını bertaraf etmek için şirketlerin AB yasalarına uygun olarak İran'la ticaret yapmalarını sağlayacak bir sistem olarak ön plana çıkıyor.

Örneğin, bir Avrupa şirketinin İran'dan doğal gaz ya da petrol satın alması halinde, doğrudan bu işlem ücretinin kurulacak özel amaçlı mekanizmaya göndermesi ve bu mekanizmanın finansal işlemi yerine getirerek İran'la ticaret imkanı sağlaması hedefleniyor.

Böylelikle mekanizma, ABD yaptırımlarına uymak zorunda olan ticari bankalar ve merkez bankalarını sistemin dışında bırakarak ödeme işlemini yaptırımlardan muaf tutmayı amaçlıyor.

Mekanizma için öne çıkan diğer bir seçenek de "takas sistemi". Bu sistemde para, taraflar arasında el değiştirmeden mekanizma üzerinden İran ve Avrupa ürünlerinin takas edilmesini öngörüyor.

Öte yandan, mekanizma çerçevesinde, küresel ekonomide dolar dışındaki öne çıkan avro ve sterlin gibi para birimlerinin kullanılması bekleniyor. Mekanizmanın İran nükleer anlaşmasına taraf olmayan ve İran'la ticaret yapmak isteyen üçüncü ülkelere de açık olması planlıyor.