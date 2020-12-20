Avusturya, İngiltere'de tespit edilen Kovid-19'un yeni türü nedeniyle uçak seferlerini yasaklayacak
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Avusturya, İngiltere'de tespit edilen Kovid-19'un yeni türü nedeniyle uçak seferlerini yasaklayacak

20.12.2020 20:33 | Son Güncelleme: 20.12.2020 20:36
Avusturya, İngiltere'de tespit edilen Kovid-19'un yeni türü nedeniyle uçak seferlerini yasaklayacak

Avusturya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'de tespit edilen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonunun tespit edilmesinin ardından bu ülkeden gelecek uçak seferlerinin yasaklanacağını duyurdu.

Avusturya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'de tespit edilen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonunun tespit edilmesinin ardından bu ülkeden gelecek uçak seferlerinin yasaklanacağını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İngiltere'de ortaya çıkan mutasyona uğramış Kovid-19 türünün ülkeye girmesini ölmek ve bu tehlikeden halkı korumak için bu ülkeden gelen bütün uçuşların durdurulacağını bildirdi.

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg de konuya ilişkin basına yaptığı açıklamada, yeni gelişmeye ilişkin İngiliz makamlarıyla görüştüğünü belirterek, "Halkımızı söz konusu tehlikeden korumak için bu radikal kararı almak zorundayız." ifadesini kullandı.

Bu tehlikeli gelişme karşısında hızlı karar alınması gerektiğini kaydeden Schallenberg, İngiltere'den gelecek bütün uçuşların durdurulacağını, bunun için gerekli resmi yazının hazırlandığı bilgisini paylaştı.

Schallenberg, Hollanda, İtalya ve Belçika gibi bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin de benzer adımlar attığını belirterek, virüsün mutasyona uğramasının Kovid-19'un hala ne kadar tehlikeli olduğunun bir göstergesi olduğunu kaydetti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve bir grup bilim insanı dün yaptıkları açıklamada ülkede keşfedilen yeni türün yüzde 70 daha fazla bulaşıcı olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan

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