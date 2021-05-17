Avusturya İçişleri Bakanı, İsrail karşıtlığıyla kararlılıkla mücadele edileceğini söyledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avusturya İçişleri Bakanı, İsrail karşıtlığıyla kararlılıkla mücadele edileceğini söyledi

Avusturya İçişleri Bakanı, İsrail karşıtlığıyla kararlılıkla mücadele edileceğini söyledi
Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan - Haberler | Güncel

Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, Filistin'e destek gösterilerinin yasaklandığı ülkede İsrail karşıtı her türlü tutuma karşı kararlılıkla mücadele yürütüleceğini ifade etti.

Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, Filistin'e destek gösterilerinin yasaklandığı ülkede İsrail karşıtı her türlü tutuma karşı kararlılıkla mücadele yürütüleceğini ifade etti.

Nehammer, geçen yıl Avusturya'da yaşanan suç ve yasa dışı eylemlere yönelik bilançoyu değerlendirmek üzere düzenlenen basın toplantısında, ülkesinin Filistin'e yönelik saldırıları artırarak sürdüren İsrail'e verdiği desteği yineledi. Avusturya'da Yahudilerin güven içinde yaşamasının kendileri için tarihi bir sorumluluk olduğunu belirten Nehammer, bu nedenle her türlü antisemitizm ve İsrail karşıtı tutumla kararlılıkla mücadele edileceğini söyledi.

Nehammer, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını "İsrail krizi" olarak tanımlarken bu gerilimin artmasında Türkiye'nin rol oynadığını ileri sürdü.

Filistin eylemlerinde Türk bayrağının açılması Avusturya'yı rahatsız etti

Türkiye'nin söz konusu gerginliğe ne tür bir etkisinin olduğuna ilişkin soruya ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını işaret eden Nehammer, Viyana'da düzenlenen gösterilerde Türk bayraklarının açılması ve İsrail politikaları karşıtı eylemlere Türk kökenli vatandaşların destek vermesinin gerilimi artırdığı iddiasında bulundu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da hafta sonu düzenlenmesi planlanan 4 farklı Filistin'le dayanışma gösterisi güvenlik gerekçesiyle yasaklanmış, buna karşı İsrail yanlısı gösteriye izin verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüştü
Erdoğan, Filistin'de vahşet yaşandığını belirterek İsrail'in saldırılarının muhatabının sadece Filistinliler değil tüm Müslümanlar, Hristiyanlar ve...
Erdoğan, Filistin'de vahşet yaşandığını belirterek İsrail'in saldırılarının muhatabının sadece Filistinliler değil tüm Müslümanlar, Hristiyanlar ve...
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile telefonda görüştü. Görüşmede İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ele alındı.
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile telefonda görüştü. Görüşmede İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ele alındı.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Demir Sedat Peker Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Sibel Can Serdar Ortaç Şeyma Subaşı
Spor Adem Büyük Mesut Özil Ozan Tufan Fırat Aydınus Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Avusturya İçişleri Bakanı, İsrail karşıtlığıyla kararlılıkla mücadele edileceğini söyledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 14:26:55. #1.16#

title