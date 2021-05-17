Avusturya Hakimler Birliği Başkanı Matejka'dan Başbakan Kurz ve ekibine yönelik soruşturma hakkında açıklama Açıklaması
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Avusturya Hakimler Birliği Başkanı Matejka'dan Başbakan Kurz ve ekibine yönelik soruşturma hakkında açıklama Açıklaması

Avusturya Hakimler Birliği Başkanı Matejka'dan Başbakan Kurz ve ekibine yönelik soruşturma hakkında açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan - Haberler | Güncel

Avusturya Hakimler Birliği Başkanı Sabine Matejka, iktidardaki Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı ve Başbakan Sebastian Kurz ile aynı partiden Maliye Bakanı Gernot Blümel'e yönelik süren soruşturmaların "tarafsız ve siyasi saik olmadan" yürütüldüğünü söyledi.

Avusturya Hakimler Birliği Başkanı Sabine Matejka, iktidardaki Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı ve Başbakan Sebastian Kurz ile aynı partiden Maliye Bakanı Gernot Blümel'e yönelik süren soruşturmaların "tarafsız ve siyasi saik olmadan" yürütüldüğünü söyledi.

Matejka, basına yaptığı açıklamada, hukuka yönelik suçlama ve saldırıların yeni bir durum olmadığını ancak son zamanda bu durumun arttığını ifade etti.

İktidar partisinin soruşturmayı yürüten savcılara yönelik "partici tutum sergileniyor" yönündeki eleştirilerine tepki gösteren Matejka, "Suç duyurusunda kimin bulunduğundan bağımsız olarak, savcılık makamı soruşturmaları tarafsız ve siyasi saik olmadan yürütür." şeklinde konuştu.

Matejka, "(Başbakan ve Maliye Bakanı hakkındaki) Soruşturmalara yönelik tepkiler çoğu zaman sınır aşan boyutlara ulaştı." ifadesini kullandı.

"Hukukun üstünlüğü bireysel çıkarlardan önemli"

Hukuk devleti anlayışının zarar görmemesi gerektiğini vurgulayan Matejka, "Herkese, hukukun üstünlüğünün bireysel çıkarlardan daha önemli olduğu gerçeğini iyi bir şekilde düşünmelerini tavsiye ederim." dedi.

Matejka, Avusturya'nın güçlü bir hukuk devleti olduğunu ancak bunun zarar görmeyeceği anlamına gelmediğini sözlerine ekledi.

Gensoru

Öte ayandan söz konusu soruşturmalar nedeniyle muhalefet partileri tarafından Başbakan Kurz ve Maliye Bakanı Blümel hakkında mecliste verilen gensoru önergesi reddedildi.

Başbakan Kurz hakkında, bir yolsuzluk soruşturması kapsamında "yanlış beyanda bulunduğu" gerekçesiyle 12 Mayıs'ta soruşturma başlatılmıştı. Maliye Bakanı Blümel'in ise 11 Şubat'ta adının karıştığı iddia edilen bir yolsuzluk soruşturması kapsamında evinde arama yapılmıştı.

Kurz, söz konusu soruşturmanın muhalefetin yürüttüğü "Kurz istifa etmeli kampanyasının" bir parçası olduğunu ileri sürmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan

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