Avusturya Dördüncü Kez Tam Kapanmaya Gitti
Avusturya, artan Corona virüsü vakalarına karşı önlemleri arttırarak dördüncü kez tam kapanmaya gitti.
Avusturya, artan Corona virüsü vakalarına karşı önlemleri arttırarak dördüncü kez tam kapanmaya gitti. Önlemler kapsamında, temel hizmetleri karşılamayan dükkanlar 10 gün boyunca kapatıldı
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