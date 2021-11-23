Avusturya Dördüncü Kez Tam Kapanmaya Gitti

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına yanıt: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı

Prof. Dr. Uğur Şahin: Koronavirüs aşısını da grip aşısı gibi yılda bir kez yaptırmak gerekecek