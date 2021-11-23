Avusturya Dördüncü Kez Tam Kapanmaya Gitti - Haberler
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Avusturya Dördüncü Kez Tam Kapanmaya Gitti

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Avusturya, artan Corona virüsü vakalarına karşı önlemleri arttırarak dördüncü kez tam kapanmaya gitti.

Avusturya, artan Corona virüsü vakalarına karşı önlemleri arttırarak dördüncü kez tam kapanmaya gitti. Önlemler kapsamında, temel hizmetleri karşılamayan dükkanlar 10 gün boyunca kapatıldı

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