Avusturya'dan Moskova'ya Diyaloğu Sürdürme Çağrısı

Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, Rusya'ya iki ülke arasındaki diyaloğu sürdürme çağrısında bulundu.

Avusturya Federal Avrupa Entegrasyon ve Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, bugün başkent Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl, Rusya ve Avusturya'nın diyalog için kanalları korumayı başardığını söyleyerek, diyaloğu sürdürme çağrısında bulundu. Kneissl, Rusya'ya hem ikili hem de çok taraflı formatta mükemmel işbirliği için teşekkür ederek, "AGİT'te Avusturya'nın başkanlığı sırasında Rusya'yla işbirliği yapmak benim için iyi bir deneyimdi" dedi. Kneissl, "Diyalog için kanalları başarılı bir şekilde koruduğumuz için mutluyum ve benim de diplomasiden tam olarak anladığım budur. Umarım bugün ikili işbirliğinin önemli yönlerini tartışabiliriz" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA