- Avusturya'dan Kosova'ya 250 bin Euro yardım
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- Avusturya'dan Kosova'ya 250 bin Euro yardım

- Avusturya'dan Kosova'ya 250 bin Euro yardım Avusturya'dan Kosova'ya korona virüs salgını ile mücadeleye destek olması amacı ile 250 bin Euroluk yardım yapıldı.

28.05.2020 23:34 | Son Güncelleme: 28.05.2020 23:39

- Avusturya'dan Kosova'ya 250 bin Euro yardım

PRİŞTİNE - Avusturya'dan Kosova'ya korona virüs salgını ile mücadeleye destek olması amacı ile 250 bin Euroluk yardım yapıldı.

Korona virüs salgını ile mücadelede ülkeler birbirlerine destek olmaya devam ediyor. Avusturya, Kosova'ya salgın ile mücadelede destek olmak amacı ile 250 bin Euroluk yardım yaptı. Yardım protokolü bugün başkent Priştine'de imzalandı. Protokolü, Avusturya adına Kosova'ya ilk ziyareti olan Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg imzaladı. İmza töreninin ardından heyetler arası görüşme yapılarak, ikili ilişkiler görüşüldü. Görüşmeye ayrıca Avusturya'nın Avrupa'dan Sorumlu Bakanı Karoline Edtsadler ve Kosova'nın Avrupa Entegrasyon Bakanı Blerim Reka'da katıldı. Görüşmenin ardından başkent Priştine'de bulunan Adem Jashari Uluslararası Havalimanı'nda basın toplantısı düzenlendi. Schallenberg, yaptığı açıklamada yaptıkları yardımdan dolayı memnuniyet duyduklarını ifade etti. Bakan Schallenberg, "Ziyaret korona virüs salgını esnasında ortaya çıkan bir fikir değildir, ziyaretimiz dostluğumuzun çok daha eskilere dayanmasından kaynaklanmaktadır. Avrupa Birliği için de zor olan bu günlerde, yardım protokolünün imzalanmasından mutluyum" ifadelerini kullandı.

Schallenberg, Kosova'daki siyasi gelişmelere de değinerek, Kosova Anayasası çerçevesinde cereyan eden gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.

Kosova Dışişleri Bakanı Glauk Konjufca, yaptığı açıklamada yardım ve desteklerinden dolayı Avusturya'ya teşekkür ederek, salgınının bir an önce son bulmasını dileğinde bulundu. Konjufca, Avusturya'dan vize muafiyeti sürecinde Kosova'yı desteklemesini talep ederken, Kosova ile Sırbistan arasındaki diyaloğun, Sırbistan tarafından Kosova'nın tanınmasıyla sonuçlanması gerektiğini dile getirdi.

- Avusturya'dan Kosova'ya 250 bin Euro yardım

Kaynak: İHA

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