Avusturya'dan getirilen vatandaşlar yurtlara yerleştirildi
Korona virüs tedbirleri kapsamında Avusturya'dan getirilen 337 Türk vatandaşı, Sivas'ta yurtlara yerleştirildi.
23.04.2020 21:40 | Son Güncelleme: 23.04.2020 21:42
Korona virüs tedbirleri kapsamında Avusturya'dan getirilen 337 Türk vatandaşı, Sivas'ta yurtlara yerleştirildi.
Dışişleri Bakanlığı tarafından Avusturya'dan alınan 7'si bebek toplamda 337 Türk vatandaşı, Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla Sivas Nuri Demirağ Hava Limanı'na geldi. Vatandaşlar uçaktan indikten sonra tek tek sağlık kontrolünden geçirildi. Vatandaşlar izolasyon kuralları çerçevesinde otobüslere bindirildikten sonra, kendileri için hazırlanan KYK Binali Yıldırım Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. 337 kişi 14 gün boyunca yurtta karantina altında tutulacak. - SİVAS
Kaynak: İHA