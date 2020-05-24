Avusturya'daki Türk şehitlerinin kabrine bayram ziyareti
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Avusturya'daki Türk şehitlerinin kabrine bayram ziyareti

Avusturya'da Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Türkiye'nin Viyana Büyükelçi Ozan Ceyhun, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Rauf Engin Soysal ve beraberindeki heyet Birinci Dünya Savaşı'nda Galiçya cephesinde şehit düşen Türk askerlerinin kabirlerini ziyaret etti.

Avusturya'daki Türk şehitlerinin kabrine bayram ziyareti
24.05.2020 13:49 | Son Güncelleme: 24.05.2020 13:49

Avusturya'da Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Türkiye'nin Viyana Büyükelçi Ozan Ceyhun, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Rauf Engin Soysal ve beraberindeki heyet Birinci Dünya Savaşı'nda Galiçya cephesinde şehit düşen Türk askerlerinin kabirlerini ziyaret etti.

Başkent Viyana'daki Zentralfriedhof'da (Merkez Mezarlık) Birinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden askerlerin bulunduğu özel kısımda yer alan Türk şehitlerinin kabirleri başında bir konuşma yapan Büyükelçi Ceyhun, mübarek Ramazan Bayramı'nda Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nu korumak üzere Galiçya cephesinde çarpışan Türk şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek, dua etmek üzere toplanıldığını söyledi.

Ceyhun, Avusturya ve Osmanlı İmparatorluğu'na ilişkin 16 ve 18'inci yüzyıllar arasında yaşanan rekabetin öne çıktığını, bu durumun Avusturya'nın tarih algısı, kültürü ve folklorunda derin bir etki bıraktığının hala görülebildiğini belirterek, "Türkler ve Avusturyalılar arasındaki ilişkiler iki asırdan daha uzun bir süredir hiçbir silahlı çatışmaya sahne olmamıştır." ifadesini kullandı.

İki devlet arasında özellikle Birinci Dünya Savaşı'ndaki ittifaka değinen Ceyhun, Avusturya'yı hedefleyen saldırılara karşı Galiçya cephesinde Türk askerlerinin çarpışarak, hayatlarını feda ettiklerini dile getirdi.

Galiçya en fazla şehit verilen cephe

Ceyhun, Osmanlı Devleti'nin bu kapsamda 33 bin seçme askerden oluşan 15. Kolorduyu Yakup Şevki Paşa komutasında bugün Rusya-Polonya sınırında yer alan Galiçya cephesine gönderdiği bilgisini paylaşarak, "16 Ağustos 1916'da cepheye ulaşan Türk askerleri burada 12 ay boyunca Avusturyalı ve Alman gençlerle birlikte omuz omuza savaşmış, 12 bin şehit ve bundan daha fazla sayıda yaralı verilmesine karşı Galiçya'yı fedakarca savunmuşlardır. Galiçya cephesi Osmanlı toprakları dışında en fazla şehit verilen cephe olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçiliğin iki ülke arasındaki tarihi ilişkileri ele alan "Unutulan İttifak" adı altında bir konferans düzenlediğini hatırlatan Ceyhun, "Bu tür çabalarla, iki ülke ilişkilerinin bugün bazen karşılaştığımız sığ değerlendirmelerden kurtarılmasına ve böylece Türkiye'nin Avrupa'daki varlığı ele alınırken entelektüel düzeyi daha yüksek tartışmalarının yapılmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz." görüşünü paylaştı.

Viyana'daki 130 şehide anıt

Ceyhun, Galiçya cephesinde yaralanan, tedavi edilmek üzere Viyana'ya getirilen 130 Türk askerinin burada şehit olduğunu kaydederek, merkez mezarlığında 130 şehit kabrinin bulunduğunu, söz konusu şehitler için "Şehitlik Anıtı" yapılması yönünde iki ülke arasında görüşmelerin sürdüğünü, en kısa sürede söz konusu anıtın dikileceğini sözlerine ekledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sosyal mesafeye dikkat edilen ziyarette, Kur'an-ı Kerim ve şehitlerin ruhuna dualar okundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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