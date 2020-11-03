Avusturya'daki saldırıya AB'den kınama
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Avusturya'daki saldırıya AB'den kınama

03.11.2020 02:09 | Son Güncelleme: 03.11.2020 02:12
Avusturya'daki saldırıya AB'den kınama

Avrupa Birliği (AB), Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir sinagog yakınında düzenlenen saldırıyı kınadı.

Avrupa Birliği (AB), Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir sinagog yakınında düzenlenen saldırıyı kınadı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medyadaki paylaşımında, "Avrupa, yaşam hakkını ve insani değerleri ihlal eden bu korkakça saldırıyı güçlü şekilde kınamaktadır." ifadesini kullandı.

Kalbinin kurbanlar ve Viyana halkıyla olduğunu belirten Michel, "Avusturya'nın yanındayız." mesajını paylaştı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de sosyal medya hesabında, "Viyana'da düzenlenen vahşi saldırı nedeniyle şoke oldum ve büyük üzüntü duydum." ifadesine yer verdi.

Von der Leyen, Avrupa olarak Avusturya ile dayanışma içinde olduklarını belirterek, "Nefretten ve terörden daha güçlüyüz." değerlendirmesinde bulundu.

Viyana'nın turistik bölgesinde meydana gelen olayda, polis ile saldırganlar arasında çatışma çıkmıştı. Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, "Şu an açık bir terör saldırısı altındayız." ifadesini kullanmıştı. Avusturya İçişleri Bakanlığı, saldırıda iki kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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