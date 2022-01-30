Avusturya'da Yeşiller'in "başörtüsü yasağını" pazarlık konusu yaptığı iddiası

Avusturya'da çoğunlukla Müslüman ve yabancıların desteklediği Yeşiller Partisi'nin koalisyon görüşmelerinde, devlete bağlı bazı kurumlarda partiye yakın isimlerin görevlendirilmesi karşılığında öğretmenlere yönelik olası bir başörtüsü yasağına destek vereceğini ileri süren yazışmalar ortaya çıktı.

Başta Avusturya Haber Ajansı APA olmak üzere çok sayıda ulusal basın yayın organında, yolsuzluk soruşturması nedeniyle başbakanlık görevinden istifa etmek zorunda kalan Sebastian Kurz'un o dönemde genel başkanlığını yürüttüğü Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller Partisi'nin koalisyon görüşmelerine ilişkin bazı "ek yazışmalar" kamuoyuyla paylaşıldı.

Ülke siyasetinde yeniden tansiyonun yükselmesine neden olan yazışmalarda, Yeşiller'in kamu yayıncı kuruluşu ORF'nin yönetim kurulunda partiye yakın isimlerin yer alması karşılığında ÖVP'nin yürürlüğe sokmak istediği öğretmenlere yönelik başörtüsü yasağına destek vereceği ileri sürülüyor.

Yeşiller'e sert tepki

"Ek yazışmalarda" Yeşiller'in başörtüsü yasağı üzerinden pazarlık yapmasına muhalefet partileri başta olmak üzere çok farklı çevrelerden sert tepkiler geldi.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, dönemin Başbakanı Kurz ve ekibinin Müslüman, göçmen ve yabancı karşıtı çok sayıda düzenlemesine "Bu partinin neden itiraz etmediği daha iyi anlaşılıyor" yorumu yaptı.

Yeşiller iddiaları yalanladı

Bünyesinde bir Türk milletvekili de bulunduran Yeşiller ise ek yazışmalarda yer alan ifadelerin kesinlikle pazarlık konusu yapılmadığını savundu.

Yeşiller Partisi lideri Werner Kogler, söz konusu yazışmaların Kurz'a yakın isimler tarafından basına sızdırıldığı iddiasında bulunarak, öğretmenlere yönelik başörtüsü yasağının Kurz'un görüşü olduğunu ancak kendilerinin bunu "asla kabul etmediklerini" ileri sürdü.

Kogler, koalisyon görüşmelerinde bazı görevlere kimin getirileceğinin her zaman pazarlık konusu olduğunu ancak başörtüsü yasağını pazarlık konusu yapmadıklarını, böyle bir maddenin de hükümet programında yer alamadığını anlattı.

Avusturya'da ÖVP ve Yeşiller koalisyon hükümeti 1 Ocak 2020'de tarafların anlaşmasıyla kurulmuş, iki partinin hükümet programında sözde "siyasal İslam"la mücadele ve ilkokullarda uygulanan başörtüsü yasağının ortaokullara da getirilmesi yer almıştı.

Anayasa Mahkemesinin ilkokullarda uygulanan başörtüsü yasağını anayasaya aykırı bulması nedeniyle başörtüsü yasağının eğitim sisteminin ileri kademelerinde uygulanmasının önü kesilmişti.

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