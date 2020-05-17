Avusturya'da yeniden ibadete açılan camilerde YTB desteğiyle maske dağıtılacak Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteğiyle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, Avusturya'da iki ay aradan sonra yeniden ibadete açılan camilerde maske dağıtılacak.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteğiyle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, Avusturya'da iki ay aradan sonra yeniden ibadete açılan camilerde maske dağıtılacak.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Avusturya'da camilerin yeniden ibadete açılmasının ardından Türk STK'ler salgınla mücadelede izlenecek sosyal mesafe ve hijyen kuralları için hazırlıklara başladı.

Avrupa ülkelerindeki Türk STK'lerin, camilerde kullanılmak üzere hijyen malzemeleri ve maske dağıtımı kapsamında, YTB desteğiyle ilk etapta Vorarlberg ve Tirol eyaletlerindeki camilere 5 bin maske dağıtılacak.

Kaynak: AA