: Avusturya'da yeni koalisyon hükümetinin programı açıklandı

02.01.2020 22:47 | Son Güncelleme: 02.01.2020 22:49

Avusturya'da, merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller Partisi arasında koalisyon hükümetinin kurulması hususunda sağlanan uzlaşmanın ardından parti liderleri yeni hükümetin programını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile görüşen ÖVP Genel Başkanı Sebastian Kurz ve Yeşiller Partisi Lideri Werner Kogler, ortak basın toplantısı düzenledi.

Kurz, iki parti arasında yapılan koalisyon programının 300 sayfadan oluştuğunu belirterek, programda partisi için öne çıkan bazı başlıklarını aktardı.

Çalışanlara yönelik vergi düzenlemesi, düzensiz göç ve uyum konularına ilişkin üzerinde anlaştıkları bazı başlıklara dikkati çeken Kurz, daha önce planlanan vergi reformunun peyderpey uygulanacağını, ailelere yönelik yardımların yeniden düzenleneceğini söyledi.

Düzensiz göçle mücadele sürecek

Kurz, düzensiz göçle mücadelede Avrupa Birliği (AB) dış sınırlarının korunmasının öncelikleri arasında olmayı sürdüreceğini belirterek, mültecilerin AB içinde paylaştırılmasına karşı olduklarını, mülteciler için geri gönderme merkezlerinin kurulacağını ifade etti.

Mültecilerin geldikleri ya da bulundukları ülkelere yönelik yardımların artırılacağını belirten Kurz, aşırı sağcı hükümet döneminde tartışmalara yol açan, "önleyici tutuklama" ya da "güvenlik hapsi" olarak da adlandırılan suç işleme potansiyeli olan kişilerin mahkeme kararı gerekmeksizin gözaltına alınmalarını sağlayan uygulamanın hayata geçirileceğini söyledi.

Kurz, uyum sürecinin daha iyi işlemesi için Almanca kurslarının artırılacağını, mülteci statüsü elde etmiş kişilerin daha hızlı uyum sağlamaları ve Avusturya'ya katkıda bulunmaları için yeni iş imkanlarının oluşturulması için çalışacaklarını kaydetti.

Başörtüsü yasağı 14 yaşına kadar uygulanacak

Hali hazırda ilkokullarda uygulanan başörtüsü yasağının kapsamının genişletileceğini belirten Kurz, "Okullarda kız öğrencilerine yönelik başörtüsü yasağının 14 yaşına kadar uygulanması konusunda fikir birliği sağladık." dedi.

Kurz, yeni hükümetin başörtüsü yasağı hususunda kesin bir tutumunun olduğunu belirterek, dini cemaatlerin temsilcileriyle bu konunun görüşülmeyeceğini söyledi.

Yabancı öğrencilere yönelik hali hazırda uygulanan Almanca teşvik derslerinin sürdürüleceğini belirten Kurz, polis teşkilatına yeni alımların yapılacağını ve ordunun donanımının iyileştirileceğini ifade etti.

"Şeffaf vatandaş yerine şeffaf devleti hedefliyoruz"

Yeşiller Partisi Lideri Werner Kogler ise hükümet programında bazı alanlarda merkez sağ ÖVP'nin öncelediği konuların, bazı alanlarda ise Yeşillerin ön plana çıkardığı başlıkların yer aldığını anlattı.

Kogler, yolsuzlukla mücadele ve şeffaflık konusunda Avrupa'da öncü uygulamaların hayata geçirileceğini belirterek, "Şeffaf vatandaş yerine şeffaf devleti hedefliyoruz." diye konuştu.

Bürokrasinin azaltılarak vatandaşın bilgi edinme özgürlüğünün artırılacağını kaydeden Kogler, vergilendirmede ekolojiye öncelik verileceğini, fosil yakıtlardan elde edilen enerjiden çıkmayı hedeflediklerini aktardı.

Paris İklim Anlaşması vurgusu

Kogler, Paris İklim Anlaşması'nın hayata geçirilmesinin önemine dikkati çekerek, karbondioksit emisyonunun azaltılmasının hayati bir öneme sahip olduğuna işaret etti.

Bu doğrultuda vatandaşları toplu taşımaya teşvik etmek için toplu taşıma fiyatlarında indirim yapılacağına değinen Kogler, sosyal eşitliğin sağlanmasının partileri için önemli olduğunu, yoksullukla mücadele edeceklerini, özellikle kadın ve çocukların yoksulluk nedeniyle maruz kaldıkları güçlüklerin giderilmesi için çalışacaklarını aktardı.

Yeni hükümette ÖVP'nin 10 bakanlık ile 1 devlet sekreterliğini, Yeşillerin ise 3 bakanlık ile 1 devlet sekreterliğini üstleneceği belirtildi.

İçişleri, dışişleri, eğitim ve maliye bakanlıklarının merkez sağda, spor, çevre ve adalet bakanlıklarının ise Yeşiller'de olacağı ifade edildi.

Öte yandan iki partinin, hükümet programı ve bakanlar listesini onaylamasının ardından yeni hükümet üyelerinin Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen önünde yemin ederek göreve başlaması bekleniyor.

Kaynak: AA

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