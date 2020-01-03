Avusturya'da yeni hükümet programını açıkladı: Düzensiz göçle mücadele, başörtüsü yasağı, şeffaflık

03.01.2020 00:09 | Son Güncelleme: 03.01.2020 00:09

Avusturya'da, merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller Partisi arasında koalisyon hükümetinin kurulması için sağlanan uzlaşmanın ardından parti liderleri yeni hükümetin programını açıkladı.



Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile görüşen ÖVP Genel Başkanı Sebastian Kurz ve Yeşiller Partisi Lideri Werner Kogler, ortak basın toplantısı düzenledi. Euronews.com'da Görüntüle