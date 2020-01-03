Avusturya'da yeni hükümet programını açıkladı: Düzensiz göçle mücadele, başörtüsü yasağı, şeffaflık
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Avusturya'da yeni hükümet programını açıkladı: Düzensiz göçle mücadele, başörtüsü yasağı, şeffaflık

Avusturya'da, ÖVP ve Yeşiller Partisi arasında koalisyon hükümetinin kurulması için sağlanan uzlaşmanın ardından parti liderleri yeni hükümetin programını açıkladı. Düzensiz göçle mücadele, 14 yaşına kadar başörtüsü yasağı, "şeffaf devlet" anlayışı ve "sıfır karbon hedefi" gibi konular öne çıkıyor

03.01.2020 00:09 | Son Güncelleme: 03.01.2020 00:09
Avusturya'da yeni hükümet programını açıkladı: Düzensiz göçle mücadele, başörtüsü yasağı, şeffaflık

'da, merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve arasında koalisyon hükümetinin kurulması için sağlanan uzlaşmanın ardından parti liderleri yeni hükümetin programını açıkladı.


Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile görüşen ÖVP Genel Başkanı Sebastian Kurz ve Yeşiller Partisi Lideri Werner Kogler, ortak basın toplantısı düzenledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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