Avusturya'da yaşayan gurbetçilerden Tokat'taki çocuklara giyecek yardımı

Avusturya'da yaşayan gurbetçiler, kurdukları "Avusturya Gönüllüleri Platformu" üzerinden Tokat'taki ihtiyaç sahibi çocuklara bot ve mont yardımında bulundu.

Platform tarafından Tokat'ın Niksar ilçesindeki kırsal kesimde yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklara 35 çift ayakkabı ile mont gönderildi.

Avusturya Gönüllüleri Platformu Başkanı Sevim Sevinç, Türkiye'nin her noktasındaki ihtiyaç sahibi çocukları sevindirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Doğu ve Güneydoğu'nun yanı sıra Tokat, Samsun, Van, Giresun ve Sinop'ta çocuklara yardım yaptık. Bu kış günlerinde hem çocuklarımızı hem de onların mutluluğuyla içimizi ısıtalım istedik. Bu çalışmada bize destek veren hayırseverlerimize teşekkürlerimizi sunarız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek