Avusturya'da yabancı asıllı hastaların tedavilerinde yaşadığı sorunların giderilmesi ele alındı

Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğinde, Avusturya'da görev yapan Türk asıllı doktorların katılımıyla "Sosyokültürel Açıdan Göçmen Kökenli Hastaların Tedavi Süreci" başlıklı konferans düzenlendi.

Konferansa Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Avusturya Doktorlar Birliği Başkan Yardımcısı Dr. Steinhart Johannes ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Ceyhun, burada yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yaşamın birçok alanını olumsuz etkilediğini, bu süreçte doktorların büyük özveriyle yaşam kurtarmak için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Ülkede dördüncü dalganın etkili olmaya başladığına işaret eden Ceyhun, aşı yaptırmamış kişilere "aşı yaptırmaları" çağrısında bulundu.

Ceyhun, Avusturya'da yaklaşık 300 bin Türk asıllı vatandaşın iki ülke arasında önemli bir köprü rolü oynadığını dile getirdi.

Özellikle doktorların buradaki Türk kökenli gençler için önemli bir rol oynadığına dikkati çeken Ceyhun, "Sizler buradaki toplumumuz için örnek teşkil ediyorsunuz. Buradaki önemli sağlık merkezlerinde hekimlik yapan sizler, gençlerimize gerekli olan perspektif ve özgüveni edinmelerine öncü oluyorsunuz." diye konuştu.

Avusturya Doktorlar Birliği Başkan Yardımcısı Dr. Steinhart Johannes de ülkenin Kovid-19'a karşı verdiği mücadeleye değinerek, aşılara karşı çeşitli nedenlerden oluşan ön yargıların kırılması için toplumun daha iyi bilgilendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Doktor Kadir Tosun da ülkede göçmen kökenli vatandaşların tedavi sürecinde yaşadıkları sorunları azaltacak çeşitli önerileri içeren bir sunum yaptı.

Tosun, hastaların; dil engelli, dini ve kültürel hassasiyetler, yakın ilgi eksikliği nedeniyle tedavi sürecinde sonuç almakta zorluk yaşadıklarını kaydetti.

Yabancı hastaların tedavi sürecinin zorlu ancak çözülemeyecek bir sorun olmadığını vurgulayan Tosun, hastalara tercüman desteği verilebileceği ya da yabancı kökenli doktorlara yönlendirilerek dil engelinin aşılabileceğini ifade etti.

Tosun, hastaların kültürel ve dini hassasiyeti göz önünde bulundurulduğu taktirde daha rahat iletişim kurulabileceğini kaydetti.

AA / Aşkın Kıyağan - Son Dakika Haberleri

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