Avusturya'da Vuçiç-Kurz Görüşmesi

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, bu yıl Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığını yürüten Bulgaristan ve Avusturya'nın en önemli hedefinin Batı Balkan ülkelerini AB'ye yakınlaştırmak olduğunu söyledi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'ya Sırbistan Cumhurbaşkanı Alexandar Vuçiç, Başbakan Kurz ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kurz, Avusturya'da bulunan yaklaşık 300 bin Sırbistan asıllı vatandaşın ikili ilişkilere olumlu katkılar sağladığını dile getirdi.

Kurz, Vuçiç'in ülkesinin ilerleme kaydetmesi için yaptıklarını takdirle karşıladığını belirterek, "Sırbistan'ın Avrupa Birliği (AB) üyeliği yolunda ortaya koyduğu çabaları destekliyoruz." dedi.

Bu yılın ikinci yarısında AB dönem başkanlığını üstlenecek Avusturya'nın üzerinde yoğunlaşacağı konulara da değinen Kurz, "Bulgaristan ve Avusturya bu yıl AB dönem başkanlığını yürütüyor. Bizim en önemli hedefimiz, Batı Balkan ülkelerini AB'ye yakınlaştırmak." diye konuştu.

Sırbistan'ın AB yolunda olumlu adımlar attığının altını çizen Kurz, yalnız bu ülkenin değil bütün Balkan bölgesinde istikrarın sağlanması ve geçmişte yaşanan çatışmaların geride bırakılması için çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç de Avusturya'nın hem kendi ülkesine hem de bölgedeki diğer ülkelerin AB'ye giriş çabalarına verdiği destekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vuçiç, 450'nin üzerinde Avusturyalı işverenin ülkesinde yatırım yaptığını, bu sayının daha da yükseltilebileceğini, böylelikle Sırbistan'daki ekonomik durumun iyileştirilmesinin yanı sıra işsizlik oranının azaltılacağını kaydetti.

Belgrad ve Priştine arasında sağlanacak çözüme yönelik her türlü desteğe ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Vuçiç, "Yüzyıldır var olan sorunu çözmek için bizim girişimlerimize yapılacak uluslararası katkılar çok değerli olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.