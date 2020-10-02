Avusturya'da Türklere ait cami derneklerinden "seçim kampanyasına çekilmek istemiyoruz" açıklaması
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Avusturya'da Türklere ait cami derneklerinden "seçim kampanyasına çekilmek istemiyoruz" açıklaması

02.10.2020 22:21 | Son Güncelleme: 02.10.2020 22:21
Avusturya'da Türklere ait cami derneklerinden

Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB) Başkanı Fatih Yılmaz, ATİB bünyesinde bulunan çok sayıda cami derneğine ilişkin Maliye Bakanlığının "kamu yararı için kurulmuş Türklere ait derneklerde ticari faaliyetler yapıldığı" yönündeki suçlamasına tepki...

Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB) Başkanı Fatih Yılmaz, ATİB bünyesinde bulunan çok sayıda cami derneğine ilişkin Maliye Bakanlığının "kamu yararı için kurulmuş Türklere ait derneklerde ticari faaliyetler yapıldığı" yönündeki suçlamasına tepki göstererek, merkezlerinin hali hazırda devam eden Viyana belediye başkanlığı seçim kampanyalarına malzeme yapılmak istendiğini söyledi.

Yılmaz, basına yaptığı yazılı açıklamada, merkezlerinin bünyesindeki derneklere yönelik 2019'dan itibaren süregelen incelemelerin henüz tamamlanmadığına dikkati çekti.

Fatih Yılmaz, iktidardaki merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Viyana Belediye Başkan adayı ve Maliye Bakanı Gernot Blümel'in açıklamaları ve basında yer alan haberlere anlam veremediklerini belirtti.

Seçim öncesi Türklere yönelik olumsuz propaganda

Yılmaz, bakanlıktan kendilerine herhangi bir resmi yazının iletilmediği bilgisini paylaşarak, "ATİB devam eden Viyana seçim kampanyasının içine çekilmek istemiyor." ifadesini kullandı.

Avusturya'nın bir hukuk devleti olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Devam eden mali sürece ilişkin henüz herhangi bir resmi yazı tarafımıza ulaşmamışken, medya tarafından yargılanıp mahküm edilmemiz uygunsuzdur." görüşünü paylaştı.

Başkent Viyana'da 11 Ekim'de yapılacak seçimler öncesi Türkiye'ye yönelik olumsuz açıklamaların yanı sıra burada yaşayan Türkleri hedef gösterici bazı adımların, iktidarın büyük ortağı ÖVP tarafından atılması tepkilere yol açtı.

Dün Maliye Bakanı ve ÖVP Viyana Belediye Başkan adayı Blümel, Türklere ait cami ve dini derneklere yönelik mali incelemeler yapıldığını, kamu yararına faaliyet gösteren söz konusu derneklerin bazılarında resmi kayıt yapılmadan ticaret yapıldığı, böylelikle gerekli vergi ve harçların doğru şekilde ödenmediği suçlamasında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan

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