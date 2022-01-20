Avusturya'da "Türkiye Günü" etkinliği düzenlendi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği ve RegionalMedien Wien isimli medya kuruluşunun iş birliği ile Türk iş insanları ve yerel basını bir araya getiren "Türkiye Günü" etkinliği gerçekleştirildi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği ve RegionalMedien Wien isimli medya kuruluşunun iş birliği ile Türk iş insanları ve yerel basını bir araya getiren "Türkiye Günü" etkinliği gerçekleştirildi.

Avusturya'da faaliyet gösteren Türk iş insanlarının katıldığı etkinlikte Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun konuşma yaptı.

Ceyhun, Avusturya'da medya temsilcileriyle ilişkileri geliştirme yönünde çalışmaların sürdüğünü belirterek, başta Viyana olmak üzere ülkenin birçok yerinde çok sayıda yerel gazeteye sahip bir grupla sıkı bir iş birliğine yöneldiklerini anlattı.

" Türkiye'yi güzel tanıtmalarını istiyoruz"

Söz konusu medya grubunun kendilerini Türk iş insanlarına tanıtmak istediklerini aktaran Ceyhun, " Avusturya'da özellikle Viyana'da insanların Türkiye üzerine doğru bilgiler almasını istiyoruz. Türkiye'yi güzel tanıtmalarını istiyoruz. Hem Turizm hem Türkiye gerçekleri açısından, Türkiye söz konusu olduğunda önyargıların şansının olmamasını istiyoruz." dedi.

Ceyhun, ilerleyen günlerde farklı etkinliklerin yapılacağını belirterek, "Bize güzel bir olanak sundular. Madem önyargılardan sıkıntılısınız, madem her zaman Türkiye hakkında bilgiler doğru gelmiyor, bize yardımcı olun. Biz de bundan sonra Büyükelçilik, Basın Müşavirliği olarak, Turizm Müşavirliği olarak, mümkün olduğunca bu medya grubuna Türkiye ile ilgili güzel haberleri, gerçekleri aktaracağız." ifadelerini kullandı.

RegionalMedien Wien Genel Müdürü Gerhard Riedler de kurumlarını tanıttığı konuşmasında, Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği ile iş birliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Riedler, Türkiye'nin Avusturya için her zaman sevilen bir tatil destinasyonu olduğunu belirterek, bu iş birliği ile verimli çalışmalar yapılacağını kaydetti.