Avusturya'da Türk yardım kuruluşu öğrencilere iftar paketi dağıtıyor

Avusturya'nın başkenti Viyana'da faaliyet gösteren Türk yardım kuruluşu WEFA, ramazan ayı süresince ihtiyaç sahibi öğrencilere günlük iftar paketi dağıtımına başladı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da faaliyet gösteren Türk yardım kuruluşu WEFA, ramazan ayı süresince ihtiyaç sahibi öğrencilere günlük iftar paketi dağıtımına başladı.

WEFA'nın merkezinde düzenlenen dağıtım programına Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun ve Viyana Başkonsolosu Asip Kaya katıldı.

Büyükelçi Ceyhun yaptığı konuşmada, WEFA Avusturya ekibinin tamamen gönüllülük ilkesi ve büyük bir özveriyle yürüttüğü yardım faaliyetlerinin çok değerli olduğunu söyledi.

Ceyhun, WEFA'nın yardım faaliyetlerinin yalnız ramazana yönelik olmadığını, yılın her günü ihtiyaç sahiplerine yardımlarda bulunduklarını belirterek, Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkedeki temsilcileri olarak bu çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Salgın sürecinde öğrencilere destek"

Başkonsolos Asip Kaya da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde öğrencilerin ciddi sorunlar yaşadığına, bu hususta WEFA derneğinin çok isabetli faaliyetlerde bulunduğuna dikkati çekti.

Türk sivil toplum kuruluşlarının dünyanın birçok ülkesinde yardım faaliyetlerinde bulunarak çok güzel dayanışma örneği sergilediğini ifade eden Kaya, "Salgının etkili olduğu bu süreçte, birkaç öğrenci arkadaşımız Kovid-19'a yakalanmışlar, bizimle irtibata geçtiler. İlaç, gıda gibi bazı ihtiyaçları olmuş. WEFA Başkanı Hasan Yetiş Bey sağ olsun hemen onların ihtiyaçlarını giderdi. Bu tür durumda olan öğrenci ya da vatandaşlarımız bizimle her zaman irtibata geçebilirler. Onlara elimizden gelen her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

WEFA Başkanı Hasan Yetiş de ramazanda her gün öğrencilere 100 iftar paketinin dağıtılacağını, son 3 günde ihtiyaç sahibi 250 aileye ramazan kumanyası yardımı yapıldığını, kumanya dağıtımının süreceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan