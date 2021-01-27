Avusturya'da Türk bilim insanı Kovid-19'un mutasyona uğramış türünü belirleyen hızlı test geliştirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Avusturya'da Türk bilim insanı Kovid-19'un mutasyona uğramış türünü belirleyen hızlı test geliştirdi

27.01.2021 16:47 | Son Güncelleme: 27.01.2021 16:50
Avusturya'da Türk bilim insanı Kovid-19'un mutasyona uğramış türünü belirleyen hızlı test geliştirdi

Avusturya'da Procomcure Biotech firması kurucusu ve CEO'su Türk kökenli bilim insanı Prof. Dr. Kamil Önder, İngiltere'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış türünü tespit eden hızlı PCR testi geliştirdi.

Avusturya'da Procomcure Biotech firması kurucusu ve CEO'su Türk kökenli bilim insanı Prof. Dr. Kamil Önder, İngiltere'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış türünü tespit eden hızlı PCR testi geliştirdi.

Önder, basına yaptığı açıklamada, geliştirdikleri testin "(DNA) dizileme" ihtiyaç duymadan İngiltere ve Güney Afrika'da ortaya çıkan Kovid-19 türünü hızlı şekilde belirlediğini söyledi.

Ürünlerinin İSO belgeli ve kliniklerce onaylanmış olduğunu kaydeden Önder, halihazırda bazı laboratuvarlarda kullanıldığını vurguladı.

Önder, Salzburg kentine bağlı Zell am See bölgesindeki bir klinikte ürünün kullanıldığını, 30 numuneye yapılan testlerin 4'ünde mutasyona uğramış türün tespit edildiğinin altını çizdi.

Önder, "(Testler) 60 ile 90 dakika içinde sonuçlanıyor. Bütün işlem dizileme ihtiyaç duyulmadan ilerliyor. Hem çok ucuz hem de çok hızlı, bu da büyük bir avantaj." ifadesini kullandı.

Hızlı testin dünya genelinde ilk olduğunu savunan Önder, testin kullanımının mevcut PCR testlerinden farkı bulunmadığını, bu nedenle laboratuvarlarda yeni bir cihaza ya da ek eğitime ihtiyaç duyulmadan rahatlıkla uygulanabileceğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ziya Selçuk Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Hande Erçel Özcan Deniz İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Arda Turan Serdar Aziz Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Türk Fırtına Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Avusturya'da Türk bilim insanı Kovid-19'un mutasyona uğramış türünü belirleyen hızlı test geliştirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 17:12:53. #1.15#
title