Avusturya?da Türk ailenin evinde yangın çıktı
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Avusturya?da Türk ailenin evinde yangın çıktı

Avusturya?da Türk ailenin evinde yangın çıktı
05.05.2020 16:16 | Son Güncelleme: 05.05.2020 16:16

Avusturya'nın başkenti Viyana'nın 16'ıncı bölgesinde Türk ailenin oturduğu dairede yangın çıktı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'nın 16'ıncı bölgesinde Türk ailenin oturduğu dairede yangın çıktı. Yangının 3 yaşındaki çocuklarının mumla oynadığı sırada çıktığı belirtilirken, yangında ev tamamen kül oldu. Evde dolap içinde bulunan Kuran 'ı Kerim'in yangında hiç bir şekilde etkilenmemesi ise dikkat çekti.

Avusturya'nın başkenti Viyana'nın 16'ıncı bölgesinde Türk ailenin oturduğu dairede yangın çıktı. Üç katlı apartmanın son katında kiracı olarak ikamet eden 3 çocuklu Uçar ailesinin ikamet ettiği dairede dün sabah saatlerinde yangın çıktı.

3 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARI MUMLA OYNARKEN YANGIN ÇIKTIAilenin 3 yaşındaki en küçük ferdinin mum ile oynadığı sırada çıktığı düşünülen yangın, kısa sürede yayıldı. Baba Fatih Uçar, evde çıkan yangını fark ederek, ilk olarak kendi aile bireylerini dışarı çıkarıp, ardından da apartman sakinlerine haber verip dışarı çıkmalarını sağladı. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak diğer dairelere sıçramasını engelledi. Yangının çıktığı sırada evde olduğunu çocuklarıyla televizyon izlediğini belirten Fatih Uçar, yangının nasıl çıktığını Demirören Haber Ajansı'na anlattı.'FARKINA VARAMADIK?Uçar, 'Ben saat 9 gibi uyandım. Niyetliydim. Oturma odasına geçtim çocuklarımla biraz televizyon izledik. Sonra benim kızım 9.30 gibi içeri girip daha sonra annesinin yanına gitti bir şeyler anlatmaya çalıştı ama biz hala farkına varamadık. Sonra içeriyi bir anda duman kapladı. Ondan sonra ben o odaya girdim. Ateş üzerime doğru geldi. Yerde yanan mum gördüm o anda. Tam olarak göremedim kızım mı yaptı diye, ama mumdan çıktığını düşünüyorum. Söndürmeye çalıştım. Su attıkça benzin atar gibi yeniden alev alıyordu.?'ÇOCUKLARIMI KURTARDIĞIMA ŞÜKREDİYORUM?Yangını söndürmeye çalışırken zor anlar yaşadığını anlatan Uçar, 'Bir şeyler kurtarma çalıştım ama baktım ki alevler her tarafı sarıyordu. Çocukları dışarı çıkardım, komşuları uyarıp dışarı çıkardım. Elimden ne geldiyse kurtarmaya çalıştım ama onu da yapamadım. Kendi canımı zor kurtardım. Dolap ayağıma düştü, elim biraz yandı. İyiyiz yani ben çocuklarımı kurtardığıma şükrediyorum. Çocuklarıma bir şey olmadığına şükrediyorum. Allah büyüktür, Allah kerimdir. İnşallah bu günleri de atlatacağız. 3 çocuğum var, 2 oğlum bir kızım. Mağdur durumdayız biraz. Biraz birikimimiz vardı. Türkiye'de biraz planlarımız vardı. Ev tutacaktık. Onlar da yandı kül oldu. Durum bu. Allah, düşmanın başına bile böyle bir şey yaşatmasın' dedi. Koronavirüs salgını nedeniyle 2 ay önce işten çıkarıldığını belirten Fatih Uçar,  2012 yılından beri kiracı olarak aynı evde oturduğunu şuan zor durumda olduğunu söyledi. ?EVDE YANMAYAN TEK ŞEY KUR'AN-I KERİM?Dün sabah yerel saatle 09.30 sıralarında çıkan ve kısa sürede tüm evi etkisi altına alan yangında yanmayan tek şey dolap içinde bulunan Kur'an-ı Kerim oldu. Aynı dolapta başka kitapların da bulunduğunu belirten Fatih Uçar, diğer kitapların yandığını ancak, bir mucize olarak Kuran-ı Kerim'in yanmadığını söyledi. Türkiye'nin Viyana Başkonsolosu Asip Kaya'da baba Fatih Uçar'ı arayarak durumu hakkında bilgi aldı.

 


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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