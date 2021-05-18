Avusturya'da tepkilere neden olan İsrail bayrakları devlet binalarından kaldırıldı
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Avusturya'da tepkilere neden olan İsrail bayrakları devlet binalarından kaldırıldı

Avusturya'da tepkilere neden olan İsrail bayrakları devlet binalarından kaldırıldı
Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan - Haberler | Güncel

Avusturya'da İsrail ile dayanışma amacıyla devlet binalarına çekilen İsrail bayrakları yoğun tepkiler üzerine kaldırıldı.

Avusturya'da İsrail ile dayanışma amacıyla devlet binalarına çekilen İsrail bayrakları yoğun tepkiler üzerine kaldırıldı.

Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı binalarında yer verilen İsrail bayrakları, bugün herhangi bir açıklama yapılmadan indirildi.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşu, akademisyen ve siyasetçi, Başbakan Sebastian Kurz'un, İsrail bayrağını Başbakanlık binasına çekerek bölgede savaşan taraflardan birine açık destek vermesine, anayasanın tarafsızlık ilkesine ters düştüğü gerekçesiyle tepki göstermişti.

Başbakan Kurz, Twitter'dan 14 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, İsrail ile dayanışma amacıyla bu ülkenin bayrağının Başbakanlık binasına çekildiğini duyurmuştu.

Kurz'un, Filistin'e yönelik saldırılarını yoğunlaştıran İsrail'e açık desteği, başta Türkiye olmak üzere çeşitli ülkelerin tepkisine neden olmuştu.

Avusturya'da tepkilere neden olan İsrail bayrakları devlet binalarından kaldırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan

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