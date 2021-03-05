Avusturya'da Suudi Arabistan'ın finanse ettiği "kültürel diyalog merkezi" farklı bir ülkeye taşınıyor

Avusturya'da ciddi tartışmalara yol açan, Suudi Arabistan tarafından finanse edilen "Kral Abdullah Din ve Kültürler Arası Diyalog Merkezi (KAICIID)" başkent Viyana'daki merkez yerleşkesini taşıma kararı aldı.

Avusturya'da ciddi tartışmalara yol açan, Suudi Arabistan tarafından finanse edilen "Kral Abdullah Din ve Kültürler Arası Diyalog Merkezi (KAICIID)" başkent Viyana'daki merkez yerleşkesini taşıma kararı aldı.

KAICIID Genel Sekreteri Faysal Bin Muammer, basına yaptığı açıklamada, kamuoyunda "Kral Abdullah Merkezi" olarak bilinen, Suudi Arabistan, Avusturya ve İspanya tarafından 2012'de kurulan diyalog merkezinin bu ülkeden ayrılacağını duyurdu.

Muammer, uluslararası kuruluş statüsüne sahip diyalog merkezinin taşınma kararının paydaşı 3 ülkenin ortak onayıyla alındığını ifade etti.

Öte yandan Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg de taşınma kararını teyit etti.

"Kral Abdullah Merkezi" tepkiler

Suudi Arabistan tarafından finanse edilen diyalog merkezinin Viyana'daki varlığı, özellikle son yıllarda muhalif isimlerin Riyad yönetimi tarafından hapsedilmesi ya da öldürülmesine tepki gösteren Avusturyalı sivil toplum kuruluşları ve siyasetçilerin kapatılması yönünde yoğun kampanyalarına neden olmuştu.

Avusturya'da Haziran 2019'da Suudi Arabistan'da son yıllarda artış gösteren insan hakları ihlalleri ve 18 yaşında bir Suudi vatandaşının yönetim karşıtı gösterilere katıldığı gerekçesiyle idamla yargılanması nedeniyle "Kral Abdullah Merkezi'nin" kapatılmasını içeren önerge sunulmuş, mecliste grubu bulunan 5 parti tarafından kabul edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan