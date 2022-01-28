Avusturya'da süren İran nükleer müzakerelerine ara verildi

ARALIK, IĞDIR (AA) - Avusturya'nın başkenti Viyana'da 27 Aralık 2021'de başlayan İran nükleer anlaşmasının yeniden tam ve eksiksiz şekilde uygulanması için yürütülen görüşmelerin 8'inci turuna ara verildiği bildirildi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 27 Aralık 2021'de başlayan ve şu ana kadarki en uzun görüşme turuna kısa bir ara verildiğini duyurdu.

Mora, heyetlerin istişarelerde bulunmak üzere ülkelerine gittiğini, tarafların haftaya tekrar bir araya geleceklerini aktararak, "Şu an siyasi kararlara ihtiyaç duyuluyor." ifadesini kullandı.

"Müzakerelerde ileri aşamaya gelindi"

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mikhail Ulyanov da müzakerelerin siyasi kararlara ihtiyaç duyulan ileri bir aşamaya geldiğini, verilen aranın uzun sürmeyeceğini kaydetti.

Yaklaşık 9 aydır Viyana'da süren görüşmelerde, 2015'te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının yeniden tam ve eksiksiz uygulanması, İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması ve ABD'nin yeniden anlaşmaya taraf olması için taraflar arasında müzakereler sürüyor.

AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Mora başkanlığında sürdürülen görüşmelere, Rusya, Çin, Almanya, İngiltere, Fransa ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılırken, 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilen ABD katılmıyor.