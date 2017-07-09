Avusturya'da Srebrenitsa Katliamı Unutulmadı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, 1995 yılında Sırp askerleri tarafından Bosna Hersek'in Srebrenitsa şehrinde katledilen 8 bin 372 Boşnak Müslüman anısına yürüyüş geçekleştirildi.



Bosna Hersek Viyana Gençlik Derneği tarafından organize edilen yürüyüşe bine yakın kişi katıldı.



Bosna Hersek bayrakları ve "Srebrenitsa'yı unutma!: 8372" yazılı pankartlar taşıyan katılımcılar, kentin önemli alışveriş caddesi Mariahilfer Strasse üzerinden Kahramanlar Meydanı'na kadar kurbanların anısına sessizlik içerisinde yürüdü.



Burada topluluk adına konuşma yapan Kabir Sokullu, yaklaşık 22 yıl önce Avrupa'nın ortasında uluslararası kurumların gözü önünde 8 binin üzerinde Boşnak Müslüman'ın katledildiğini söyledi.



Sokullu, katliamda öldürülenlerin sayısının sembolik olduğunu vurgulayarak, henüz cenazesine ulaşılmamış çok sayıda Srebrenitsalı Boşnak Müslüman'ın bulunduğunu da hatırlattı.



Srebrenitsa'nın tarihde yaşanmış en acı trajedilerden biri olduğunu dile getiren Sokullu, "Evet Srebrenitsa'da büyük bir soykırım yapıldı ancak halihazırda örneğin Myanmar, Kamboçya ve Suriye'de de katliamlar yapılıyor. Srebrenitsa'yı anlamak bu katliamları önlemek ve bunlara dur diyebilmekten geçiyor." dedi.



Sokullu, Srebrenitsa katliamından geriye kalan insanların nefrete ve savaşa, sevgi ve barışla karşılık verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Bosna'da şu an barış hakim, bu barış korunarak, üzerine eklenerek devam edecek. Bosna Hersek'de barışın hakim olması, Balkanlar'da barışın egemen olması anlamına gelir. Balkanlar'da barış aynı zamanda Avrupa'da barış anlamına gelir." şeklinde konuştu.



Srebrenitsa ve Bosna savaşında yaşamını yitirenlerin anısına okunan duaların ardından anma programı sona erdi.