Avusturya'da sokağa çıkma kısıtlaması nisan sonunda kaldırılıyor
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Avusturya'da sokağa çıkma kısıtlaması nisan sonunda kaldırılıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için hayata geçirilen kısıtlamaların kademeli olarak gevşetildiği Avusturya'da, 30 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak.

Avusturya'da sokağa çıkma kısıtlaması nisan sonunda kaldırılıyor
28.04.2020 14:54 | Son Güncelleme: 28.04.2020 14:54

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için hayata geçirilen kısıtlamaların kademeli olarak gevşetildiği Avusturya'da, 30 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak.

Sağlık Bakanı Rudolf Anschober, İçişleri Bakanı Karl Nehemmar ve Turizm Bakanı Elizabeth Köstinger, düzenledikleri ortak basın toplantısında, Kovid-19 ile mücadelenin sürdüğü ülkede normalleşme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Anschober, sokağa çıkma kısıtlamasının 30 Nisan'dan itibaren kaldırılacağını ancak bir metre sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğini söyledi.

Maske kullanımının virüsle mücadelede önemli bir unsur olduğunun altını çizen Anschober, dışarıda maskenin zorunlu hale getirilmeyeceğini, daha ziyade kapalı alanlarda kullanma mecburiyetinin süreceğini dile getirdi.

10 kişilik etkinliklere müsaade

İçişleri Bakanı Karl Nehammer de en fazla 10 kişinin katılacağı etkinliklere mayıstan itibaren izin verileceğini, cenaze merasimlerine sosyal mesafe kuralına uymak koşuluyla 30 kişiye kadar katılımın mümkün olacağını kaydetti.

Nehammer, bu süreçte, gösteri ve toplanma kanununa ilişkin yeni bir düzenleme hazırlığı içinde olduklarını belirterek gösterilere ne zaman izin verileceğinin henüz belirlenmediğini ancak düzenlenecek her etkinlikte sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uyulmasının ve maske kullanımının kaçınılmaz olacağının altını çizdi.

Oteller 29 Mayıs'ta açılıyor

Turizm Bakanı Elizabeth Köstinger de otel, hayvanat bahçesi, havuz ve turistlik yerlerin 29 Mayıs'ta açılacağını duyurdu.

Köstinger, restoran ve kafeteryaların 15 Mayıs'ta açılacağını, buralarda yeni önlemlerin uygulanacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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