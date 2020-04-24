Avusturya'da sınıflar ikiye bölündükten sonra okullar mayıs ortasında açılacak Koronavirüs ile mücadelede uygulanan önlemleri esneten Avusturya hükümeti, normalleşme süreci çerçevesinde, 18 Mayıs'tan itibaren okulların iki aşamada tam kapasiteli olarak kapılarını açmasına karar verdi

Koronavirüs ile mücadelede uygulanan önlemleri esneten Avusturya hükümeti, normalleşme süreci çerçevesinde, 18 Mayıs'tan itibaren okulların iki aşamada tam kapasiteli olarak kapılarını açmasına karar verdi.

Sınıflarda sosyal mesafeye uyulmasını sağlamak için öğrenciler ikiye bölünecek ve öğrencilerin yarısı haftanın belirli günleri, diğer yarısı da diğer günler okula gelecek. Euronews.com'da Görüntüle