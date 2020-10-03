Avusturya'da sığınmacılar için gösteri düzenlendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Avusturya'da sığınmacılar için gösteri düzenlendi

03.10.2020 19:47 | Son Güncelleme: 03.10.2020 19:50
Avusturya'da sığınmacılar için gösteri düzenlendi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen gösteride, Yunanistan'dakiler başta olmak üzere sığınmacıların ülkeye alınması talep edildi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen gösteride, Yunanistan'dakiler başta olmak üzere sığınmacıların ülkeye alınması talep edildi.

Şehrin önemli meydanlarından Karlsplatz'da toplanan göstericiler, "Sığınmacılar için yerimiz var", "Sığınmacılara ses ol", "Utan Avrupa", "Sığınmacı ve Müslümanlar hoş geldi" yazılı pankartlar açtı.

Göstericiler, caddeleri trafiğe kapatarak Kahramlar Meydanı'na yürüdü.

Moria'daki sığınmacıları almayan Kurz'a tepki

Gösteriyi düzenleyen sivil toplum kuruluşu Volkshilfe'in Başkanı Erich Fenninger, Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan Moria sığınmacı kampında çıkan yangın nedeniyle barınacak yerleri kalmayan sığınmacıların bir kısmının Avusturya'ya getirilmesine karşı çıkan ve bu yönde yürütülen kampanyalara kayıtsız kalan Başbakan Sebastian Kurz'a tepki gösterdi.

Fenninger, Avusturya'da çok sayıda insanın Moria'daki sığınmacılara kucak açtığını ancak aşırı sağcı politikalara sarılan Başbakan Kurz ve ekibinin buna izin vermediğini söyledi.

"Ana akım partiler aşırı sağcı ideolojileri benimsedi"

Fenninger, "Ana akım partiler aşırı sağcı politikaları benimseyerek daha başarılı olacaklarını düşünüyorlar. İnsani değerlerin yok olduğu bir toplum oluşturmak istiyorlar ancak biz dayanışma içinde hareket edecek bir toplum için buradayız. Moria'da yaşananları görmezden gelen değil, oradaki insanlara el uzatacak bir toplum için buradayız." diye konuştu.

Gösteride, farkı ülkelerden mülteci olarak Avusturya'ya gelen bazı kişiler de yaşadıklarını anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Muharrem İnce Abdulhekin Ayhan Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Arzum Onan Seda Sayan Ebru Gündeş Erdal Beşikçioğlu
Spor Samatta Tamer Tuna Ryan Babel Eddie Newton Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Ateş Otomobil Ermenistan Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Avusturya'da sığınmacılar için gösteri düzenlendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.10.2020 19:56:28. #1.15#
title